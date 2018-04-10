Голый мужчина гулял по ул. Чайковского в Краснодаре

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару, сообщение об этом поступило 9 апреля от местных жителей с улицы Чайковского, 23/1 Музыкального района около 17.00. На место выехали полиция и медики. Мужчина находился в неадекватном состоянии, с характерными признаками наркотического опьянения.

Его доставили в медучреждение. Личность устанавливают.

Напомним, что подобный инцидент уже случался 2 апреля. Тогда сотрудники Росгвардии Краснодара задержали молодого человека в подобном виде на ул. Школьной.