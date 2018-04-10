В селе Козловка НСО ревнивец порезал соперника 

В центральную больницу Венгеровского района Новосибирской области 9 апреля в 17.05 доставили 33-летнего жителя села Козловка. Медработники диагностировали у мужчины ранение ножом в области живота.
Как установили полицейские, конфликт между двумя мужчинами возник на почве ревности. 42-летний знакомый ударил ножом в живот тридцатилетнему. Интересно, что раньше подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.