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В селе Козловка НСО ревнивец порезал соперника
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В селе Козловка НСО ревнивец порезал соперника 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В центральную больницу Венгеровского района Новосибирской области 9 апреля в 17.05 доставили 33-летнего жителя села Козловка. Медработники диагностировали у мужчины ранение ножом в области живота.
Как установили полицейские, конфликт между двумя мужчинами возник на почве ревности. 42-летний знакомый ударил ножом в живот тридцатилетнему. Интересно, что раньше подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
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