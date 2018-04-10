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Руководство музея в Якутии присвоило 40 млн рублей
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Руководство музея в Якутии присвоило 40 млн рублей из зарплатного фонда учреждения 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заместитель директора по финансово-экономическому развитию одного из музеев в Якутии и двое его подчиненных обвиняются в превышении должностных полномочий и присвоении 40 млн из фонда оплаты труда учреждения. Об этом во вторник сообщается на сайте министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).
"Установлено, что заместитель директора по финансово-экономическому развитию, начальник общего отдела и ведущий бухгалтер учреждения культуры, используя свои должностные полномочия, распределяли сэкономленные по итогам месяца денежные средства фонда оплаты труда между собой. Также указанные лица в период с ноября 2013 года по май 2017 года фиктивно трудоустраивали своих родственников в данное учреждение и незаконно перечисляли заработную плату на их счета, которыми сами распоряжались
Таким образом подозреваемые похитили бюджетные денежные средства в общей сумме около 40 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").
Как уточнила ТАСС руководитель пресс-службы МВД по региону Мария Миронова, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. "Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. О возмещении причиненного ущерба пока информации нет, это будет известно в ходе судебного разбирательства", — сказала Миронова.
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