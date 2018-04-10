В свердловском СК после ухода Валерия Задорина появился новый отдел

Накануне руководитель главного управления криминалистики СК России генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис открыл в Екатеринбурге отдел криминалистического сопровождения следствия главного управления криминалистики следственного комитета России.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, новый отдел будет заниматься криминалистическим сопровождением тяжких и особо тяжких преступлений в Уральском и соседних с ним федеральных округах. Кроме того, его сотрудники будут выезжать на места резонансных происшествий и оказывать помощь в работе отделов криминалистики региональных отделов следственного управления. Благодаря отделу криминалистического сопровождения в работу СК будут внедряться новые и совершенствоваться действующие образцы кримтехники, а также разрабатываться новые методики расследования преступлений.