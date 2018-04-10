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В Ростове из вагона грузового поезда пропали более 20 бензиновых триммеров
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В Ростове из вагона грузового поезда пропали более 20 бензиновых триммеров 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
Сотрудники станции Ростов-Западный обнаружили отсутствие запорно-пломбировочного устройства на одном из контейнеров. Как оказалось, из вагона грузового поезда были похищены электроинструменты. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО, транспортная полиция задержала двух человек, которых подозревают в совершении этой кражи. Ими оказались безработные местные жители в возрасте от 32 до 34 лет, один из них ранее уже был судим за совершение кражи. Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время с помощью арматурных ножниц разрезали пломбировочное устройство на одном из контейнеров грузового поезда на территории станции Ростов Западный, откуда похитили более двадцати единиц бензиновых триммеров. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Также установлено, что мужчины пытались сбыть украденные электроинструменты на одном из специализированных рынков города. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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