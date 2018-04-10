120 тыс. рублей заплатит за жестокое убийство косули иркутянин 

Крупный штраф заплатит иркутянин, которого подозревают в убийстве косули, заблудившейся в микрорайоне Березовый.
Косуля в жилой район попала случайно — Березовый стоит у самой кромки леса. Судя по всему, животное ночью 1 апреля потеряло ориентацию и заблудилось среди домов. 32-летний подозреваемый, заметив ее, подошел к косуле поближе и убил ее, после чего попытался погрузить в багажник автомобиля, но ему помешали случайные свидетели. Они же и вызвали полицию. Момент убийства запечатлели камеры видеонаблюдения.
Изучив все материалы, сыщики вышли на след предполагаемого виновника. Поначалу 32-летний мужчина свою причастность отрицал, однако доказательства говорят обратное. В его отношении составлен административный протокол по части 1 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». В соответствии с законодательством, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.