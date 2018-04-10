120 тыс. рублей заплатит за жестокое убийство косули иркутянин

Крупный штраф заплатит иркутянин, которого подозревают в убийстве косули, заблудившейся в микрорайоне Березовый.

Косуля в жилой район попала случайно — Березовый стоит у самой кромки леса. Судя по всему, животное ночью 1 апреля потеряло ориентацию и заблудилось среди домов. 32-летний подозреваемый, заметив ее, подошел к косуле поближе и убил ее, после чего попытался погрузить в багажник автомобиля, но ему помешали случайные свидетели. Они же и вызвали полицию. Момент убийства запечатлели камеры видеонаблюдения.