Новотройчанина задержали по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков

Накануне в результате оперативных действий полицейские МУ МВД России «Орское» задержали неоднократно судимого жителя Новотроицке по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили 11 свертков с порошком внутри. Предположительно их должны были разложить в тайники-закладки. Экспертиза позже показала, что изъятое вещество является производным синтетического наркотика.

Позже полицейские установили, что распространял вещества на территории Новотроицка. Подозреваемый указал места оборудования закладок — пять тайников, в которых были спрятаны пять пакетиков общей массой 3,86 гр.

В квартире задержанного правоохранители обнаружили наркотическое вещество, приготовленное к сбыту неограниченному кругу лиц на территории Орска и Новотроицка. Масса изъятого — 105,87 граммов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.