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Новотройчанина задержали по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков
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Новотройчанина задержали по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в результате оперативных действий полицейские МУ МВД России «Орское» задержали неоднократно судимого жителя Новотроицке по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили 11 свертков с порошком внутри. Предположительно их должны были разложить в тайники-закладки. Экспертиза позже показала, что изъятое вещество является производным синтетического наркотика.
Позже полицейские установили, что распространял вещества на территории Новотроицка. Подозреваемый указал места оборудования закладок — пять тайников, в которых были спрятаны пять пакетиков общей массой 3,86 гр.
В квартире задержанного правоохранители обнаружили наркотическое вещество, приготовленное к сбыту неограниченному кругу лиц на территории Орска и Новотроицка. Масса изъятого — 105,87 граммов.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.
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