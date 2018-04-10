Уголовное дело по факту смерти двух жителей завели в Мегионе

В Мегионе в результате возгорания жилого дома на улице Новой скончались двое жителей. Лангепасский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-служба югорского СУ СКР , во время ликвидации пожара 3 апреля, были найдены останки тела женщины. После того, как сотрудникам МЧС удалось разобрать завал, то они обнаружили тело мужчины.

Обстоятельства смерти горожан и причины возгорания будут установлены следователями СКР в рамках расследования уголовного дела. По предварительным данным, мегионцы погибли в результате отравления угарным газом.