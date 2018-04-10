Ещё
В Оренбурге по горячим следам задержали автоугонщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге по горячим следам задержали автоугонщика 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Оренбургские полицейские оперативно разыскали угонщика автомобиля Datsun в областном центре.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, накануне с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль. По горячим следам, сотрудниками отдельного батальона ДПС задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления.
В полиции отмечают, что угонщик совершил ДТП. После его оформления, машину вернули владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
ProOren: последние новости
В Орске обнаружили поддельное моторное масло на 11 млн рублей Подрядчика по замене водопровода под Оренбургом оштрафовали Жителя Саракташа осудили за «прослушку»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым468
Рубль ждет технический отскок79
Сын Табакова взбесил народ132
Сбербанк оценил риски из-за санкций546
США приготовились к удару по Сирии1169
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение