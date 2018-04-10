В Оренбурге по горячим следам задержали автоугонщика

Оренбургские полицейские оперативно разыскали угонщика автомобиля Datsun в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, накануне с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль. По горячим следам, сотрудниками отдельного батальона ДПС задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления.

В полиции отмечают, что угонщик совершил ДТП. После его оформления, машину вернули владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.