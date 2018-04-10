Подозреваемого в краже приморца задержали с поличным в Уссурийске

Сотрудники Росгвардии с поличным задержали подозреваемого в краже несовершеннолетнего в Уссурийске , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии, вечером на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Уссурийска поступил сигнал «Тревога». Кнопка сигнализации сработала в одном из увеселительных заведений города, который расположен на улице Пушкина.

Во время осмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники Росгвардии установили приметы злоумышленника и приступили к его поиску. В ходе розыска нацгвардейцы задержали подозреваемого возле пункта скупки телефонов. При нем оказался похищенный телефон, который был изъят.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался 17-летний житель села Новоникольск.