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Подозреваемого в краже приморца задержали с поличным в Уссурийске
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Подозреваемого в краже приморца задержали с поличным в Уссурийске 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
Сотрудники Росгвардии с поличным задержали подозреваемого в краже несовершеннолетнего в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии, вечером на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Уссурийска поступил сигнал «Тревога». Кнопка сигнализации сработала в одном из увеселительных заведений города, который расположен на улице Пушкина.
Во время осмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники Росгвардии установили приметы злоумышленника и приступили к его поиску. В ходе розыска нацгвардейцы задержали подозреваемого возле пункта скупки телефонов. При нем оказался похищенный телефон, который был изъят.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался 17-летний житель села Новоникольск.
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