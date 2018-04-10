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Незаконный игорный бизнес вылетел в копеечку жителю Владивостока
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Незаконный игорный бизнес вылетел в копеечку жителю Владивостока 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
В Приморье суд удовлетворил требования прокурора о взыскании в доход государства почти 400 млн рублей с организатора незаконной игорной деятельности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Так, Ленинский районный суд города Владивостока вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
В 2012 году фигурант организовал «игорный бизнес» с целью незаконного обогащения.
В качестве игрового оборудования он использовал аппаратные комплексы. Им был организован прием денежных ставок и выдачу материальных призов с привлечением услуг операторов зала.
В 2015 году незаконная азартная деятельность пресечена правоохранительными органами. За период функционирования игорных заведений фигурант извлек доход почти в 400 миллионов рублей.
С целью взыскания в пользу государства незаконно извлеченного дохода, полученного преступным путем, прокуратура Приморского края обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением к осужденному.
Ленинский районный суд города Владивостока удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с гражданина 394 миллионов 746 тысяч рублей.
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