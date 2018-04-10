Жителю Ханты-Мансийска грозит наказание за «Несообщение о преступлении»

Житель Ханты-Мансийска был осужден за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании. Так, 25-летний местный житель собирался покинуть пределы России , дабы принять участие в боевых действиях в одной из стран Ближнего Востока.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по ХМАО — Югре, завербованного хантымансийца приговорили к 4 годам лишения свободы строгого режима и 1 году ограничения свободы.

Отметим, также, что в ходе расследования уголовного дела следователем СЧ СУ УМВД России по округу было установлено, что один из друзей обвиняемого знал о планах подозреваемого и не сообщил о данном факте в правоохранительные органы.

Теперь в отношении данного гражданина также возбуждено уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Подчеркнем, что за несообщение в органы власти о преступлениях, а также об известных вам фактах подготовки к преступлению можно лишиться свободы сроком до 1 года.