Расчленивший своих собутыльников мужчина задержан в Подмосковье 

Подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек задержан в Подмосковье. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Задержанным оказался 56-летний житель Воскресенского района. Убийство произошло в Раменском районе Московской области 18 февраля. Как считают следователи, подозреваемый поссорился со своими знакомыми во время попойки и убил их монтировкой. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил трупы и спрятал их в снег. Фрагменты тел были обнаружены 9 апреля.
Задержанный признался в совершении преступления на допросе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Жителя Вологодской области приговорили к тюремному заключению. Мужчина поссорился с подругой и убил ее двумя ударами. Убийство произошло в сентябре 2017 года в Череповце.