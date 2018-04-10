Расчленивший своих собутыльников мужчина задержан в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек задержан в Подмосковье . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального главка Следственного комитета Ольгу Врадий.

Задержанным оказался 56-летний житель Воскресенского района. Убийство произошло в Раменском районе Московской области 18 февраля. Как считают следователи, подозреваемый поссорился со своими знакомыми во время попойки и убил их монтировкой. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил трупы и спрятал их в снег. Фрагменты тел были обнаружены 9 апреля.

Задержанный признался в совершении преступления на допросе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью». В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.