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В Иркутске недобросовестный застройщик предстанет перед судом
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В Иркутске недобросовестный застройщик предстанет перед судом 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы-застройщика, обвиняемого в присвоении денежных средств дольщиков.
В ходе следствия установлено, что мужчина заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома на территории Октябрьского района города Иркутска, но полученные от потерпевших денежные средства на строительство дома не направил. Не имея намерений приступать к строительству объекта, он присвоил денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 миллионов рублей.
Кроме того, указанный руководитель заключил два договора долевого участия в строительстве на одну и ту же квартиру в доме, заказчиком строительства которого выступала его организация.
Бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.
Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски, в обеспечение которых на имущество, принадлежащее обвиняемому, органами предварительного следствия наложен арест на сумму более 100 миллионов рублей.
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