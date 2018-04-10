В Иркутске недобросовестный застройщик предстанет перед судом

Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы-застройщика, обвиняемого в присвоении денежных средств дольщиков.

В ходе следствия установлено, что мужчина заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома на территории Октябрьского района города Иркутска , но полученные от потерпевших денежные средства на строительство дома не направил. Не имея намерений приступать к строительству объекта, он присвоил денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 миллионов рублей.

Кроме того, указанный руководитель заключил два договора долевого участия в строительстве на одну и ту же квартиру в доме, заказчиком строительства которого выступала его организация.

Бизнесмену предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации . В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

Потерпевшими по уголовному делу заявлены гражданские иски, в обеспечение которых на имущество, принадлежащее обвиняемому, органами предварительного следствия наложен арест на сумму более 100 миллионов рублей.