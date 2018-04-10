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В Минусинске пенсионерку прямо в церкви ограбил приезжий из Бурятии
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В Минусинске пенсионерку прямо в церкви ограбил приезжий из Бурятии 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мужчина, приехавший из Бурятии в Минусинск, ограбил пенсионерку прямо в церкви. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
В одной из церквей города злоумышленник выхватил у 55-летней женщины кошелек, в котором лежали 2 тыс. 400 рублей.
Сотрудники МО МВД России «Минусинский» задержали мужчину, подозреваемого в ограблении 55-летней местной жительницы. Чтобы задержать нападавшего, правоохранителям пришлось выехать в Бурятию. Там они нашли 43-летнего мужчину, который уже потратил похищенное на личные нужды. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет по статье «Грабеж».
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