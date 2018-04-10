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Адвокат Серебренникова: Повышение Лаврова ничего для нас не меняет
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Адвокат Серебренникова: Повышение Лаврова ничего для нас не меняет 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru поговорил с адвокатом Кирилла Серебренникова о том, что сейчас происходит в резонансном деле режиссера.
Следователь по «делу Серебренникова» получил повышение. Согласно указу Путина, полковник юстиции Александр Лавров стал старшим следователем по особо важным делам при председателе СК РФ. То есть вошел в самую статусную группу следователей, которым поручаются наиболее ответственные и резонансные дела. «Собеседник» дозвонился до Дмитрия Харитонова, адвоката режиссера.
— Дмитрий, летом 2017-го Владимир Путин по поводу арестов и обысков по «театральному делу» сказал так: «Да дураки». Но если он подписал указ о повышении Лаврова, значит, одобряет действия следствия?
— Возможно, но, насколько мне известно, до этого полковник Лавров уже был и.о. старшего следователя по особо важным делам при СК. И дело «Седьмой студии» он вел с самого начала именно в этом статусе — «исполняющего обязанности». Теперь же он официально вступил в должность. Ну а что или кого имел в виду президент, сказав «дураки», мне неизвестно.
— Александр Лавров — в прошлом заместитель начальника МВД по Калуге. Он был специально вызван в Москву, чтобы вести «дело Серебренникова»?
— Опять же, насколько я могу знать, Лавров вел в Москве и другие следственные дела — еще до того, как ему дали дело «Седьмой студии».
— А что это повышение Лаврова значит для Серебренникова?
— Ничего не значит. Для «дела Серебренникова» — абсолютно. Следствие закончилось 12 января. И с 12 января мы Лаврова не видели. Мы знакомимся с материалами дела, которого в сущности нет и не было, дела, которое придумано от начала и до конца. Кирилл Серебренников под арестом до 19 апреля.
— Если Лаврова повысили, значит, теперь вам назначат нового следователя?
— Нет, нет. Это невозможно. Лавров продолжает возглавлять следственную группу по нашему делу.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.
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