Адвокат Серебренникова: Повышение Лаврова ничего для нас не меняет

— Дмитрий, летом 2017-го Владимир Путин по поводу арестов и обысков по «театральному делу» сказал так: «Да дураки». Но если он подписал указ о повышении Лаврова, значит, одобряет действия следствия?

— Возможно, но, насколько мне известно, до этого полковник Лавров уже был и.о. старшего следователя по особо важным делам при СК. И дело «Седьмой студии» он вел с самого начала именно в этом статусе — «исполняющего обязанности». Теперь же он официально вступил в должность. Ну а что или кого имел в виду президент, сказав «дураки», мне неизвестно.

— Александр Лавров — в прошлом заместитель начальника МВД по Калуге . Он был специально вызван в Москву , чтобы вести «дело Серебренникова»?

— Опять же, насколько я могу знать, Лавров вел в Москве и другие следственные дела — еще до того, как ему дали дело «Седьмой студии».

— А что это повышение Лаврова значит для Серебренникова?

— Ничего не значит. Для «дела Серебренникова» — абсолютно. Следствие закончилось 12 января. И с 12 января мы Лаврова не видели. Мы знакомимся с материалами дела, которого в сущности нет и не было, дела, которое придумано от начала и до конца. Кирилл Серебренников под арестом до 19 апреля.

— Если Лаврова повысили, значит, теперь вам назначат нового следователя?

— Нет, нет. Это невозможно. Лавров продолжает возглавлять следственную группу по нашему делу.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.