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В получении взяток подозревают преподавательниц ИрГУПСа
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В получении взяток подозревают преподавательниц ИрГУПСа 

АиФ Иркутск 46 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
По версии следствия, женщины за деньги помогали получить оценки без фактической сдачи зачетов и экзаменов.
По факту заведено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщает следственный комитет.
Установлено, что 3 апреля 2018 года подозреваемые получили через посредника (бывшего методиста вуза) взятки в виде нежных средств на суммы 35 000 и 140 000 рублей. После внесения подложных сведений в зачетные книжки, преподаватели и посредник были задержаны сотрудниками полиции.
В учебном учреждении и по месту жительства подозреваемых уже проведены обыски, изъяты денежные средства, являющиеся предметом взятки, зачетные книжки, зачетные ведомости, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовных дел.
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