Сотрудникам Росрыболовства грозит 12 лет тюрьмы за взятку 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству предстанут перед судом за взятку в 170 тыс. рублей, полученную на Сахалине за попустительство браконьерству. Об этом во вторник сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. За совершенные преступления предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"По версии следствия, сотрудники отдела оперативного государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, находясь в командировке в Сахалинской области, получили взятку в размере 170 тыс. рублей за непресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов на реке Найба в Долинской районе", — говорится в сообщении.
Кроме этого они разрешили противоправный вылов рыбы, заранее сообщали о проводимых рейдах и проверках, а также о подходах рыбы, в результате чего причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.
По данным ведомства, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые будут дожидаться суда в следственном изоляторе.