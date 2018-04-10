Сотрудникам Росрыболовства грозит 12 лет тюрьмы за взятку

"По версии следствия, сотрудники отдела оперативного государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, находясь в командировке в Сахалинской области, получили взятку в размере 170 тыс. рублей за непресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов на реке Найба в Долинской районе", — говорится в сообщении.

Кроме этого они разрешили противоправный вылов рыбы, заранее сообщали о проводимых рейдах и проверках, а также о подходах рыбы, в результате чего причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.