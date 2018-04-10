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В Новосибирске жена оклеветала мужа
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В Новосибирске жена оклеветала мужа 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
42-летней жительнице Новосибирска грозит до двух лет заключения за ложный донос на собственного мужа. Вечером 14 января женщина вернулась домой с работы и нашла мужа мирно спящим среди пустых бутылок из-под алкоголя. Так как от мужа разило спиртным, супруга сначала устроила скандал. А затем позвонила в полицию. Чтобы проучить мужа, она сообщила стражам правопорядка, что он, вооруженный ножом, угрожает ей убийством и она опасается за свою жизнь и здоровье, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
А позже еще и написала заявление о привлечении мужа к уголовной ответственности. Орган дознания же возбудил уголовное дело по факту угрозы убийством. Потом было расследование, которое доказало, что никакой попытки убийства не было. Зато был банальный конфликт между супругами. По этой причине следственный отдел возбудил дело за заведомо ложный донос о совершении преступления, фигуранткой которого стала на этот раз сама жена. За совершенное преступление (заведомо ложный донос) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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