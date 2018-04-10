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Осужденного за коррупцию бывшего мэра Благовещенска выпустили на свободу
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Осужденного за коррупцию бывшего мэра Благовещенска выпустили на свободу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, осужденный на девять лет за коррупцию, вышел на свободу досрочно. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Мигуля вышел на свободу сегодня утром. К колонии за ним приехала машина», — сказал собеседник агентства.
В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний эти данные не подтвердили и не опровергли, сославшись на необходимость сохранять в тайне личную информацию об осужденных.
Отмечается, что в конце марта суд удовлетворил ходатайство Мигули о досрочном освобождении. В ноябре 2017 года ему сократили срок на полтора года, а до этого в феврале — на два года.
Приговор бывшему градоначальнику вынесли в августе 2016-го. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 («Превышение полномочий»), 285.1 («Нецелевое расходование бюджетных средств») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.
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