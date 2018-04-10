Осужденного за коррупцию бывшего мэра Благовещенска выпустили на свободу

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля , осужденный на девять лет за коррупцию, вышел на свободу досрочно. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Мигуля вышел на свободу сегодня утром. К колонии за ним приехала машина», — сказал собеседник агентства.

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний эти данные не подтвердили и не опровергли, сославшись на необходимость сохранять в тайне личную информацию об осужденных.

Отмечается, что в конце марта суд удовлетворил ходатайство Мигули о досрочном освобождении. В ноябре 2017 года ему сократили срок на полтора года, а до этого в феврале — на два года.