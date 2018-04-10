Таблетки для роста мышц могут сломать жизнь жителю Владивостока

Таможенники во Владивостоке задержали посылку с сильнодействующими препаратами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В посылке находились запрещенные фармацевтические препараты в количестве 160 таблеток и двух флаконом с жидкостью.

Заказал эту посылку житель Владивостока, который при ее получении он был задержан. Во время опроса молодой человек рассказал, что анаболические стероидные препараты для роста мышечной массы он заказал через Интернет-сайт. При этом он добавил, что был осведомлен о запрете на свободный оборот в России сильнодействующих веществ и об уголовной ответственности за их контрабанду.

В результате в отношении получателя посылки было возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.