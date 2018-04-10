Житель Туруханска получил три года за вылов осетра и стерляди

В Туруханском районе Красноясрского края вынесен приговор местному жителю за незаконный вылов особо ценных, охраняемых видов рыб. Действовал он в составе преступной группы, которая в 2015-2016 годах добывала осетра и стерлядь в Енисее. Примечательно, что организовал группу один из сотрудников Енисейского территориального управления Росрыболовства

При вылове рыбы, кроме того, использовались запрещенные орудия лова. Всего браконьеры добыли более 160 экземпляров рыбы и не менее 3 кг икры стерляди.

Уголовное дело этого участника группы было выделено от основного, поскольку он заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве. С учетом его полного раскаяния в содеянном суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Материалы уголовных дел на других браконьеров рассматриваются отдельно.

Фото: krsk.au.ru