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Житель Туруханска получил три года за вылов осетра и стерляди
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Житель Туруханска получил три года за вылов осетра и стерляди 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Туруханском районе Красноясрского края вынесен приговор местному жителю за незаконный вылов особо ценных, охраняемых видов рыб. Действовал он в составе преступной группы, которая в 2015-2016 годах добывала осетра и стерлядь в Енисее. Примечательно, что организовал группу один из сотрудников Енисейского территориального управления Росрыболовства.
При вылове рыбы, кроме того, использовались запрещенные орудия лова. Всего браконьеры добыли более 160 экземпляров рыбы и не менее 3 кг икры стерляди.
Уголовное дело этого участника группы было выделено от основного, поскольку он заключил со следствием досудебное соглашения о сотрудничестве. С учетом его полного раскаяния в содеянном суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Материалы уголовных дел на других браконьеров рассматриваются отдельно.
Фото: krsk.au.ru
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