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В Волгограде члены ОПГ получили от 9 до 14 лет колонии за сбыт наркотиков
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В Волгограде члены ОПГ получили от 9 до 14 лет колонии за сбыт наркотиков 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Трех мужчин осудили в Волгограде на срок от 9 до 14 лет колонии особого и строгого режимов за сбыт наркотиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, двое из мужчин являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Третий — коренной волгоградец. Мужчины раскладывали наркотики потайникам-закладкам и сообщали о их местонахождении потенциальным покупателям с помощью интернета.
При задержании членов ОПГ полицейские изъяли у них три килограмма тяжелых синтетических наркотиков.
Добавим, что приговор суда вступил в законную силу и может быть обжалован.
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