В Волгограде члены ОПГ получили от 9 до 14 лет колонии за сбыт наркотиков

Трех мужчин осудили в Волгограде на срок от 9 до 14 лет колонии особого и строгого режимов за сбыт наркотиков.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, двое из мужчин являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Третий — коренной волгоградец. Мужчины раскладывали наркотики потайникам-закладкам и сообщали о их местонахождении потенциальным покупателям с помощью интернета.

При задержании членов ОПГ полицейские изъяли у них три килограмма тяжелых синтетических наркотиков.

Добавим, что приговор суда вступил в законную силу и может быть обжалован.