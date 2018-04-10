«Сладкая» жизнь дорого обошлась жителям Находки 

Четверо местных жителей приговором Находкинского городского суда признаны виновными в совершении краж., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Хищение чужого имущества происходило в период с июля по сентябрь 2017 года в сети магазинов «Винлаб» и «Реми».
Один из фигурантов также признан виновным в грабеже, поскольку в очередной раз, когда он спрятал алкоголь и собирался с похищенным покинуть помещение, его действия пытался пресечь сотрудник магазина.
Суд, в зависимости от роли каждого в содеянном, назначил трем фигурантам, признанным виновными только в краже, от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
Фигуранту, который помимо тайных хищений осужден за грабеж, с учетом рецидива преступлений, назначено два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.