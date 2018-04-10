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Во Владивостоке активизировались мусорные воры
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Во Владивостоке активизировались мусорные воры 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Поздно вечером в полицию поступило сообщение о краже из технического помещения одного из домов в Первомайском районе. По словам хозработника, двое неизвестных мужчин сломали замок и проникли в комнату мусорокамеры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник в правоохранительных органах.
В помещении воры похитили почти две сотни новых полиэтиленовых мешков для мусора и быстро покинули место происшествия. Двух убегающих мужчин в темных пуховиках видели жильцы дома, которые описали их приметы стражам порядка.
Полицейские осмотрели место происшествия и приступили к поискам мусорных воришек. По факту кражи проводится проверка.
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