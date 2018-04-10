Во Владивостоке активизировались мусорные воры

Поздно вечером в полицию поступило сообщение о краже из технического помещения одного из домов в Первомайском районе. По словам хозработника, двое неизвестных мужчин сломали замок и проникли в комнату мусорокамеры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник в правоохранительных органах

В помещении воры похитили почти две сотни новых полиэтиленовых мешков для мусора и быстро покинули место происшествия. Двух убегающих мужчин в темных пуховиках видели жильцы дома, которые описали их приметы стражам порядка.

Полицейские осмотрели место происшествия и приступили к поискам мусорных воришек. По факту кражи проводится проверка.