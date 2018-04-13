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СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета на Балтике
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СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета на Балтике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Следствие отрабатывает версию нарушения правил полетов, повлекшего смерть людей.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») возбудил военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому гарнизону. Сообщение об этом размещено на официальном сайте СК.
По данным следствия, 12 апреля 2018 года в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета Ка-29 с борта военного корабля. После выполнения упражнения винтокрылая машина ушла на второй круг.
После того, как экипаж вертолета перестал выходить на связь, были начаты поисково-спасательные мероприятия, в ходе операции спасатели обнаружили в воде обломки воздушного судна.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для оказания практической и методической помощи в расследовании авиакатастрофы привлечены криминалисты военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.
Изъята документация, регламентирующая полет Ка-29, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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