СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета на Балтике

Следствие отрабатывает версию нарушения правил полетов, повлекшего смерть людей.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») возбудил военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому гарнизону. Сообщение об этом размещено на официальном сайте СК.

По данным следствия, 12 апреля 2018 года в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета Ка-29 с борта военного корабля. После выполнения упражнения винтокрылая машина ушла на второй круг.

После того, как экипаж вертолета перестал выходить на связь, были начаты поисково-спасательные мероприятия, в ходе операции спасатели обнаружили в воде обломки воздушного судна.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для оказания практической и методической помощи в расследовании авиакатастрофы привлечены криминалисты военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.

Изъята документация, регламентирующая полет Ка-29, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.