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Работницу детсада осудят в Ленобласти за падение девочки со спортивной стенки
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Работницу детсада осудят в Ленобласти за падение девочки со спортивной стенки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Выборге воспитательница детского сада пойдет под суд после того, как четырехлетняя девочка сломала себе позвоночник, сорвавшись со спортивной стенки «Гималаи». Об этом сообщается на сайте СК РФ по Ленинградской области.
Инцидент произошел 7 сентября в 2017 году.
Следствие установило, что воспитательница оставила девочку без присмотра. В результате несовершеннолетняя сорвалась с одной из ступеней спортивного комплекса, упала спиной на мат.
Врачи диагностировали у нее закрытый неосложненный компрессионный перелом 12 грудного и 3 поясничного позвонков, что относится к категории средней тяжести вреда здоровья.
Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В отношении обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
В марте сообщалось, что воспитательница детсада оставила ребенка засыпать возле мусоропровода на лестничной площадке. Мальчика обнаружила проходившая мимо жительница.
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