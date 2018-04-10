Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста одному из фигурантов дела об аргентинском кокаине

В Аргентине по данному делу задержаны два человека.

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