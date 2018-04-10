Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста одному из фигурантов дела об аргентинском кокаине 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД России о продлении срока ареста Али Абянову — одному из трех фигурантов дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Россию.
Как сообщил ТАСС адвокат Абянова Александр Костанянц, судебное заседание назначено на 15:00 мск. Рассмотрение ходатайств в отношении двух других фигурантов — Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — состоится в суде 12 апреля.
По данным МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
Как сообщал ТАСС близкий к следствию источник, операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз (в ходе спецоперации кокаин был заменен на муку). Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов. Всем троим были предъявлены обвинение по статьям «Покушение на совершение преступления»), «Контрабанда» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» в составе организованной группы. В феврале Тверской суд Москвы установил им срок содержания под стражей до 13 апреля.
Суд в Москве объявил предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука в международный розыск и заочно арестовал. После этого Ковальчук был задержан в ФРГ и арестован по запросу России, германский суд будет решать вопрос о его экстрадиции. Ранее в суде Худжамов рассказал, что Ковальчук представлялся сотрудником спецслужб и МИД. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Ковальчук никогда не работал в МИД или в посольстве.
В Аргентине по данному делу задержаны два человека.