Суд продлил срок расследования «кокаинового дела»

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Срок расследования дела о контрабанде аргентинского кокаина продлен до 15 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста одному из обвиняемых.

"Согласно представленным материалам, в настоящее время срок следствия по делу продлен до восьми месяцев — до 15 июля 2018 года", — огласила материалы дела судья Ольга Солопова

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

Вопрос о продлении срока ареста в отношении Калмыкова и Худжамова суд решит 12 апреля.