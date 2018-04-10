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Суд продлил срок расследования «кокаинового дела»
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Суд продлил срок расследования «кокаинового дела» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Срок расследования дела о контрабанде аргентинского кокаина продлен до 15 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста одному из обвиняемых.
"Согласно представленным материалам, в настоящее время срок следствия по делу продлен до восьми месяцев — до 15 июля 2018 года", — огласила материалы дела судья Ольга Солопова.
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел их в заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб.
Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
Вопрос о продлении срока ареста в отношении Калмыкова и Худжамова суд решит 12 апреля.
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