Госдума усилила ответственность за нарушения при госзакупках

В четверг депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который ужесточает уголовную ответственность за злоупотребления при госзакупках товаров и услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает лишение свободы до трех лет или штраф до 200 тысяч рублей за нарушения, которые повлекли за собой крупный ущерб или были совершены из корыстных побуждений.

За подкуп сотрудников контрактной службы наказание может быть штрафом до полумиллиона рублей или тюремным сроком до трех лет и штрафом, многократно превышающим размер взятки.