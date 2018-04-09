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Уголовное дело против экс-главы якутского аэроклуба ДОСААФ инициировала сама организация
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Уголовное дело против экс-главы якутского аэроклуба ДОСААФ инициировала сама организация 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего начальника якутского аэроклуба ДОСААФ России Александра Долженкова о присвоении денежных средств инициировала сама организация, сообщил в понедельник и. о. начальника юридического управления ДОСААФ Дмитрий Учкин.
Ранее несколько СМИ сообщили, что экс-начальник якутского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ стал фигурантом уголовного дела по подозрению в присвоении более 37 млн рублей.
"Уголовное дело в отношении бывшего начальника якутского авиационно-спортивного аэроклуба ДОСААФ России о присвоении финансовых средств в размере 37 млн рублей было инициировано центральным советом ДОСААФ на основании двух актов проверки, составленных центральной контрольно-ревизионной комиссией оборонного общества страны", — сказал Учкин.
По его словам, обе проверки авиационной организации проходили в июле и августе 2016 года и выявили многочисленные нарушения финансово-хозяйственной деятельности.
Военная прокуратура Якутского гарнизона при проверке исполнения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности установила, что в течение полутора лет бывший начальник аэроклуба ДОСААФ предоставлял вверенную ему авиационную технику коммерческим организациям для безлицензионной перевозки грузов. Общая сумма присвоенных им путем перечисления на счета аффилированных фирм денежных средств, по данным прокуратуры, превысила 37 млн рублей.
По материалам военных прокуроров военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Якутскому гарнизону в отношении бывшего начальника аэроклуба возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере").
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