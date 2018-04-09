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Под Орлом драгдилер пытался спрятать закладку с «синтетики»
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Под Орлом драгдилер пытался спрятать закладку с «синтетики» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Неподалеку от деревни Хардиково Орловского района сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта запрещенных к обороту веществ.
Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, житель Северного района города Орла пытался положить в тайник закладку с наркотиками.
Экспертиза показала, что изъятое полицейскими вещество — синтетический наркотик общей массой более 7 граммов.
Следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и распространение наркотиков». В настоящее время злоумышленник задержан. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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