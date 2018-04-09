Под Орлом драгдилер пытался спрятать закладку с «синтетики»

Неподалеку от деревни Хардиково Орловского района сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли попытку сбыта запрещенных к обороту веществ.

Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, житель Северного района города Орла пытался положить в тайник закладку с наркотиками.

Экспертиза показала, что изъятое полицейскими вещество — синтетический наркотик общей массой более 7 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и распространение наркотиков». В настоящее время злоумышленник задержан. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.