Не кормила детей: в Орловской области мать лишили родительских прав

Суд Малоархангельского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы Ирины Гойко, сообщает прокуратура Орловской области

Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и жестоком обращении.

В ходе следствия было установлено, что женщина не заботилась о здоровье и воспитании своих малолетних детей и не обеспечивала их в нужном количестве продуктами питания.

Суд признал Ирину Гойко виновной и назначил ей 340 часов обязательных работ. Кроме того, женщину лишили родительских прав. В настоящее время несовершеннолетние дети переданы в приёмную семью.