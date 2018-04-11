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Не кормила детей: в Орловской области мать лишили родительских прав
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Не кормила детей: в Орловской области мать лишили родительских прав 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Суд Малоархангельского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы Ирины Гойко, сообщает прокуратура Орловской области.
Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей и жестоком обращении.
В ходе следствия было установлено, что женщина не заботилась о здоровье и воспитании своих малолетних детей и не обеспечивала их в нужном количестве продуктами питания.
Суд признал Ирину Гойко виновной и назначил ей 340 часов обязательных работ. Кроме того, женщину лишили родительских прав. В настоящее время несовершеннолетние дети переданы в приёмную семью.
Сообщение Не кормила детей: в Орловской области мать лишили родительских прав появились сначала на РИА 57.
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