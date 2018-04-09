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Компанию в КБР уличили в незаконной переработке нефтепродуктов по ночам
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Компанию в КБР уличили в незаконной переработке нефтепродуктов по ночам 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Кабардино-Балкарии выявили предприятие, которое по ночам осуществляло незаконную переработку нефтепродуктов. Руководителей компании привлекли к административной ответственности.
По данным управления МВД по региону, руководители общества с ограниченной ответственностью организовали на территории поселка Интернациональный промышленную переработку нефтепродуктов, не имея на это лицензии Ростехнадзора. Факт организации незаконной предпринимательской деятельности был выявлен в ходе рейда сотрудников республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицейскими Терского района при поддержке бойцов СОБР.
«В ходе обследования производственных помещений следственно-оперативной группой изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, транспортные средства и 300 тонн переработанных нефтепродуктов», — отмечается в сообщении на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.
В отношении руководства компании составлен протокол по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2500 рублей для физических лиц, до 5 тысяч рублей — для должностных лиц и до 50 тысяч рублей — для юридических.
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