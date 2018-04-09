Компанию в КБР уличили в незаконной переработке нефтепродуктов по ночам

Кабардино-Балкарии выявили предприятие, которое по ночам осуществляло незаконную переработку нефтепродуктов. Руководителей компании привлекли к административной ответственности. По данным управления МВД по региону, руководители общества с ограниченной ответственностью организовали на территории поселка Интернациональный промышленную переработку нефтепродуктов, не имея на это лицензии Ростехнадзора . Факт организации незаконной предпринимательской деятельности был выявлен в ходе рейда сотрудников республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицейскими Терского района при поддержке бойцов СОБР. «В ходе обследования производственных помещений следственно-оперативной группой изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, транспортные средства и 300 тонн переработанных нефтепродуктов», — отмечается в сообщении на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии. В отношении руководства компании составлен протокол по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2500 рублей для физических лиц, до 5 тысяч рублей — для должностных лиц и до 50 тысяч рублей — для юридических.