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В Подмосковье нашли три расчлененных тела
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В Подмосковье нашли три расчлененных тела 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчлененные тела двух мужчин и одной женщины обнаружены 9 апреля в деревенском доме на приусадебном участке в Подмосковье. Место происшествия в Раменском районе осмотрели эксперты-криминалисты. Устанавливаются личности погибших.
Обстоятельства убийства и давность смерти погибших выясняется, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а, д" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство двух и более лиц"), сообщает "Интерфакс".
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