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Рязанец, напавший на полицейского, попал под следствие
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Рязанец, напавший на полицейского, попал под следствие 

АиФ Рязань 14 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области расследуется уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в начале апреля 2018 года оперативники уголовного розыска заподозрили к причастности к разбою рязанца. Чтобы установить его личность, у мужчины потребовали документы. Однако находившийся с ним ранее судимый 39-летний уроженец Амурской области стал высказывать в адрес полицейских угрозы. Вскоре мужчину задержали.
По ходатайству следователя, с учетом тяжести совершенного преступления и личности подозреваемого, в целях исключения возможности воспрепятствовать расследованию уголовного дела и скрыться от органов предварительного следствия, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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