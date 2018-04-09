Рязанец, напавший на полицейского, попал под следствие

По предварительным данным, в начале апреля 2018 года оперативники уголовного розыска заподозрили к причастности к разбою рязанца. Чтобы установить его личность, у мужчины потребовали документы. Однако находившийся с ним ранее судимый 39-летний уроженец Амурской области стал высказывать в адрес полицейских угрозы. Вскоре мужчину задержали.

По ходатайству следователя, с учетом тяжести совершенного преступления и личности подозреваемого, в целях исключения возможности воспрепятствовать расследованию уголовного дела и скрыться от органов предварительного следствия, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.