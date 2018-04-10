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На улице Полевой в Рязани зарезали молодого мужчину
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На улице Полевой в Рязани зарезали молодого мужчину 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области по факту убтйства возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомтсва.
По данным следствия, в ночь на 10 апреля 24-летний рязанец находился возле кафе на улице Полевой. Там у него произошел конфликт с одним из посетителей заведения, ранее судимым местным жителем, 1984 года рождения. Во время ссоры мужчина нанес молодому человеку удар ножом в область сердца.
В результате пострадавшего госпитализировали, где он через некоторое время скончался.
Подозреваемый, пытавшийся скрыться с места происшествия, был задержан посетителями кафе и прибывшими полицейскими.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотива. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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