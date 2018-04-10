На улице Полевой в Рязани зарезали молодого мужчину

По данным следствия, в ночь на 10 апреля 24-летний рязанец находился возле кафе на улице Полевой. Там у него произошел конфликт с одним из посетителей заведения, ранее судимым местным жителем, 1984 года рождения. Во время ссоры мужчина нанес молодому человеку удар ножом в область сердца.

В результате пострадавшего госпитализировали, где он через некоторое время скончался.

Подозреваемый, пытавшийся скрыться с места происшествия, был задержан посетителями кафе и прибывшими полицейскими.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотива. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.