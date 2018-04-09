Помогали мигрантам: на Южном Урале вынесен приговор организаторам нелегального въезда в Россию

Сегодня, 9 апреля, суд Варненского района вынес приговор двум мужчинам, организовавшим нелегальный въезд на территорию России . Они сделали бизнес на иностранцах, которым было запрещено пересекать границу.

На скамье подсудимых оказались два жителя Казахстана Узбекистана . В 2016 году они решили подзаработать на желающих попасть в Россию. Они находили тех, кто готов незаконно въехать в страну. Иностранцев доставляли к границе Казахстана с Челябинской областью . Преступники рассказывали, где и как лучше пересечь границу, делились методами конспирации. Таким образом за год они переслали в Россию девять узбеков и киргизов. За свои услуги организаторы взяли более 300 тысяч рублей.

— Двое граждан Казахстана и Узбекистана признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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