Ещё
Помогали мигрантам: на Южном Урале вынесен приговор организаторам нелегального въезда в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помогали мигрантам: на Южном Урале вынесен приговор организаторам нелегального въезда в Россию 

74.ru 30 минут назад
Фото: 74.ru
Сегодня, 9 апреля, суд Варненского района вынес приговор двум мужчинам, организовавшим нелегальный въезд на территорию России. Они сделали бизнес на иностранцах, которым было запрещено пересекать границу.
На скамье подсудимых оказались два жителя Казахстана и Узбекистана. В 2016 году они решили подзаработать на желающих попасть в Россию. Они находили тех, кто готов незаконно въехать в страну. Иностранцев доставляли к границе Казахстана с Челябинской областью. Преступники рассказывали, где и как лучше пересечь границу, делились методами конспирации. Таким образом за год они переслали в Россию девять узбеков и киргизов. За свои услуги организаторы взяли более 300 тысяч рублей.
— Двое граждан Казахстана и Узбекистана признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Мужчин приговорили к 2 и 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В марте под Магнитогорском сотрудники ДПС задержали автофургон Mercedes-Benz с киргизскими номерами. При проверке выяснилось, что грузопассажирский автомобиль, рассчитанный на семь мест, оборудовали полками — получилось что-то напоминающее азиатские sleeper bus, куда вместили пассажиров втрое больше положенного.
3 апреля суда отправил под стражу на два месяца начальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД Челябинской области Владимира Белоносова. Его задержали 2 апреля по подозрению в получении взяток за фиктивный учёт иностранцев. Названная ранее следствием сумма подношений выросла с 400 тысяч до 3,7 миллиона рублей.
74.ru: последние новости
Продавец магазина помогла задержать воров, взломавших в Пасху салон связи на ЧТЗ «Хотели убрать с должности»: главного по учёту мигрантов в Челябинской области отправили в СИЗО Лопнуло терпение: воспитатель челябинского детсада ударила ножом пьяного мужа-дебошира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше335
Эрдоган нацелился на Донбасс278
Сбербанк выступил с заявлением52
Авиаудару по Сирии нашли объяснение140
Черный понедельник наступил для России818
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение