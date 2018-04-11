Защита депутата Резника рассчитывает на оправдательный приговор испанского суда

МАДРИД , 11 апреля. / ТАСС /. Защита депутата Госдумы Владислава Резника , который проходил по делу «русской мафии», рассчитывает, что Национальная судебная коллегия Испании вынесет оправдательный приговор в отношении подозреваемого. Об этом говорится в заявлении команды депутата, оказавшемся в среду в распоряжении ТАСС.

Суд над 18 подозреваемыми в отмывании средств начался в Испании 19 февраля, и, как ожидается, слушания закончатся в ближайшее время. Обвиняемым грозит до пяти лет тюремного заключения, а также штрафы. Прокуратура считает, что с 1996 года выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем. На скамье подсудимых оказались, в частности, Резник и его супруга Диана Гиндин.

В сообщении их команды отмечается, что защита подозреваемых «уверена, что суд примет представленные аргументы и вынесет оправдательные приговоры для обоих». Как подчеркивается, было доказано, что «источник средств Резника является полностью законным». «Пара Резник и Гиндин защищала свою невиновность на протяжении всего процесса, а также законное происхождение их доходов», — подчеркнули их представители.

Испанская прокуратура полагает, что Резник поддерживал «тесные отношения как на личном, так и на бизнес уровнях» с возможным главарем группировки Геннадием Петровым . Инстанция требует для него пяти лет лишения свободы, для его супруги — четыре с половиной года.

В 2008 году правоохранительные органы королевства провели операцию «Тройка», в ходе которой была ликвидирована преступная группировка, действующая на территории страны. Считается, что ее главарем был Петров, которого сначала задержали испанские стражи порядка, однако затем он был выпущен на свободу. В 2012 году он бежал от испанского правосудия. Не исключается, что часть членов группировки могла быть связана с «тамбовской бандой».

Резник неоднократно отрицал все обвинения. Он заверял, что приехал в Испанию, чтобы доказать свою невиновность, поскольку доверяет суду королевства.