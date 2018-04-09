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Прокуратура Испании сделала скидку на приговор депутату Владиславу Резнику
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Прокуратура Испании сделала скидку на приговор депутату Владиславу Резнику 

pasmi.ru 37 минут назад
В Испании, где идет суд над 18 россиянами, обвиненными в отмывании средств русской мафии, прокуратура изменила размер наказания, запрашиваемого для депутата Госдумы Владислава Резника. Обвинение скинуло депутату полгода тюремного срока и 70 млн евро штрафа.
Обвинение смягчили, но оставили
Испанская прокуратура требует приговорить депутата Госдумы РФ Владислава Резника, обвиненного в связях с Тамбовской ОПГ и отмывании преступных доходов, к пяти годам тюрьмы и штрафу в 30 млн евро. Его супруге Диане Гиндин, также являющуюся обвиняемой по «делу русской мафии», прокурор запросил 4,5 года тюрьмы со штрафом в 5 млн евро.
Напомним, что Резника считают причастным к легализации средств «общака» Тамбовской ОПГ через подставные фирмы и покупку недвижимости в Испании. В частности, депутат с супругой покупали дорогостоящее жилье на Майорке, а деньги на покупку им якобы передал лидер «тамбовских» Геннадий Петров.
Сам Петров и Малышев Испанию покинули и теперь скрываются от правосудия в России. В уголовном деле фигурируют 27 человек, однако на скамье подсудимых оказались 18. Прокуроры требуют приговорить подсудимых к срокам от двух лет и трех месяцев заключения до трех лет и десяти месяцев заключения и штрафам от 65 млн евро до одного миллиона евро.
Адвокаты Резника просят оправдать его, так как недвижимость в Испании он покупал на деньги, которые заработал в России и задекларировал как депутат. Меру пресечения ему не избирали и он добровольно явился в суд.
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