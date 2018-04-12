Депутат Резник заявил, что доверяет испанскому правосудию

"Суд проходил корректно. Я доверяю испанскому суду, поэтому я здесь. Если бы не доверял, не приехал. Я невиновен и опровергаю все выдвинутые против меня обвинения", — заявил Резник.

В четверг подсудимые выступали с последним словом. Во время своей речи Резник признал, что «серьезно думал, прежде чем приехать сюда», но, по его словам, его «убедили адвокаты», которые сказали, что «суд в Испании независимый и принимает во внимание только факты».

Слушания в Национальном суде Испании по так называемому делу «русской мафии» ("операция Тройка"), расследование которого заняло 11 лет, начались в конце февраля. На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России , из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры . Остальные, в том числе предполагаемые лидеры ОПГ Геннадий Петров Александр Малышев , уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем, через создание компаний, связанных с недвижимостью.

Прокуратура потребовала приговорить депутата Резника к пяти годам заключения, а также назначить штраф в 30 миллионов евро, а его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу пять миллионов евро. Сторона защиты депутата и его супруги заявила, в ходе расследования не было найдено ни одного факта, по которому может быть применено уголовное наказание.

Давая показания в суде 27 февраля, Резник заявил, что приобрел дом и судно на Балеарских островах через компании Геннадия Петрова, однако о его незаконной деятельности он не знает. Депутат также заявил, что все переводы в Испанию осуществлялись с его личных счетов в России, все деньги имеют легальное происхождение и задекларированы в налоговых органах

Кроме того, защита обратила внимание, что предъявленные расшифровки телефонных разговоров, на которые опиралось обвинение, не могут быть доказательством вины Резника в связи с их неверной интерпретацией, а записанный голос в одном из таких разговоров вообще не принадлежит депутату.

В ходе слушаний прокуратура подтвердила предлагаемые сроки наказания для предполагаемых лидеров группировки Геннадия Петрова и Александра Малышева, а также супруги Малышева Ольги Соловьевой , которые скрываются от испанского правосудия за границей. Обвинение требует приговорить их к восьми с половиной годам заключения, а остальных находящихся в бегах — к пяти с половиной. Прокуратура также требует приговорить остальных подсудимых, которые явились на суд в Испании, к срокам от двух лет и трех месяцев заключения до трех лет и десяти месяцев заключения и штрафам от одного евро до 65 миллионов евро.

Ранее суд принял решение прекратить дело в отношении одного из обвиняемых — тяжелобольного Антонио Фортуни. Леонид Хазин и Михаил Ребо пошли на сделку с прокуратурой: Хазин согласился с наказанием в виде одного года и семи месяцев заключения и штрафа в 26 тысяч евро, а Ребо — с наказанием в виде двух лет заключения и штрафа в 1,6 миллиона евро. Обвинения с Вадима Романюка сняты, поскольку он заключил сделку со следствием.

Прокурор Хосе Гринда в ходе слушаний заявлял, что получал угрозы от членов Тамбовской ОПГ в свой адрес и в адрес членов своей семьи.