Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек в Раменском районе 

В Раменском районе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, 17 февраля 2018 г. между жителем Воскресенского района 1962 г. рождения и потерпевшими после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате в ночь с 17 на 18 февраля подозреваемый совершил убийство своих «обидчиков», нанеся им поочередно удары по голове монтировкой, после чего скрылся. Спустя некоторое время он вернулся на место происшествия и с целью сокрытия следов совершенного им преступления расчленил тела потерпевших и спрятал в снег», — рассказала собеседница агентства.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью. На допросе гражданин дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах и причинах преступления. Сотрудники СК в ближайшее время будут ходатайствовать об аресте фигуранта, расследование продолжается.
Ранее О. Врадий сообщала Агентству «Москва», что в понедельник, 9 апреля, на земельном участке в Раменском районе обнаружили тела трех человек. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.