Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении трех человек в Раменском районе

«По данным следствия, 17 февраля 2018 г. между жителем Воскресенского района 1962 г. рождения и потерпевшими после совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате в ночь с 17 на 18 февраля подозреваемый совершил убийство своих «обидчиков», нанеся им поочередно удары по голове монтировкой, после чего скрылся. Спустя некоторое время он вернулся на место происшествия и с целью сокрытия следов совершенного им преступления расчленил тела потерпевших и спрятал в снег», — рассказала собеседница агентства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенном с особой жестокостью. На допросе гражданин дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах и причинах преступления. Сотрудники СК в ближайшее время будут ходатайствовать об аресте фигуранта, расследование продолжается.

Ранее О. Врадий сообщала Агентству «Москва», что в понедельник, 9 апреля, на земельном участке в Раменском районе обнаружили тела трех человек. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.