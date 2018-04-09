СК возбудил дело после обнаружения трех трупов на земельном участке в Раменском районе

«В понедельник, 9 апреля, на земельном участке в Раменском районе обнаружены тела трех человек. По данному факту следственным отделом по Раменскому возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц», — отметила она.

По словам О. Врадий, следователи и криминалисты подмосковного главка СК осмотрели территорию участка, в настоящее время устанавливаются личности убитых. Также проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.