СК возбудил дело после обнаружения трех трупов на земельном участке в Раменском районе 

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства трех человек в Раменском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«В понедельник, 9 апреля, на земельном участке в Раменском районе обнаружены тела трех человек. По данному факту следственным отделом по Раменскому возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц», — отметила она.
По словам О. Врадий, следователи и криминалисты подмосковного главка СК осмотрели территорию участка, в настоящее время устанавливаются личности убитых. Также проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.