Сотрудники казначейства Дагестана попались на взятке 

Они арестованы Кампания по зачистке коррупционеров в Дагестане продолжается. Вечером 9 апреля пришло сообщение о задержании двух чиновников Управления Казначейства по Дагестану. Они подозреваются в получении крупной взятки.
«Двое специалистов казначейства подозреваются в получении взятки в крупном размере. Деньги они получили за то, что не отреагировали должным образом на выявленные в ходе проверки в одной из структур нарушения закона» — заявляют в правоохранительных органах. Имена задержанных не разглашаются. Однако известно, что в Управление Казначейства силовики нагрянули еще утром. Здание было оцеплено, а в кабинетах началась выемка документов. Сообщалось, что обыски связаны с фактом незаконного перечисления по государственным и муниципальным контрактам 2,4 млрд рублей. И по этому факту ранее было возбуждено дело по статье « халатность». Видимо, во время выемки документов выяснилось, что это — не совсем халатность, а вполне осознанные действия, а вернее бездействие за определенную мзду. До этого замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук внес представление руководителю Федерального казначейства, в котором обращалось внимание на безответственные действия руководителя Управления Федерального казначейства по РД и иных должностных лиц управления.