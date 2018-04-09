Бита, ключ, нож и молоток: В Челнах задержали подозреваемого в убийстве 

В СУ СКР по РТ сообщили подробности нападения в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. В убийстве и покушении на убийство двоих человек подозревают 45-летнего Сергея Леоненко. Частично он признал свою вину. Следствие считает, что подозреваемый утром 8 апреля вместе со своим братом пришел на встречу с двумя потерпевшими — братьями 1991 и 1988 годов рождения. Стороны хотели обсудить возникший конфликт. Леоненко с братом были вооружены ножом и разводным ключом. В то же время, оппоненты пришли говорить с битой и молотком. Беседа закончилась дракой. Леоненко нанес ножевые ранения обоим мужчинам. От полученных травм один скончался на месте, а второй в тяжелом состоянии был госпитализирован. Решение о мере пресечения Леонову по ходатайству следствия примет суд.