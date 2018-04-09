В Орле бывшая зечка украла золотые украшения у родственницы

С заявлением о краже в дежурную часть полиции Заводского районе обратилась жительница Орла, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Женщина пояснила сотрудникам УМВД , что из её квартиры пропали ювелирные изделия на общую сумму около 32 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая родственница потерпевшей.

Женщина признала свою вину и сообщила полицейским, что продала украденные украшения, а деньги потратила по своему усмотрению. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование продолжается.