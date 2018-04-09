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В Орле бывшая зечка украла золотые украшения у родственницы
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В Орле бывшая зечка украла золотые украшения у родственницы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С заявлением о краже в дежурную часть полиции Заводского районе обратилась жительница Орла, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Женщина пояснила сотрудникам УМВД, что из её квартиры пропали ювелирные изделия на общую сумму около 32 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая родственница потерпевшей.
Женщина признала свою вину и сообщила полицейским, что продала украденные украшения, а деньги потратила по своему усмотрению. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование продолжается.
Сообщение В Орле бывшая зечка украла золотые украшения у родственницы появились сначала на РИА 57.
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