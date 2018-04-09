В Орле бывшая зечка украла золотые украшения у родственницы 

С заявлением о краже в дежурную часть полиции Заводского районе обратилась жительница Орла, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Женщина пояснила сотрудникам УМВД, что из её квартиры пропали ювелирные изделия на общую сумму около 32 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая родственница потерпевшей.
Женщина признала свою вину и сообщила полицейским, что продала украденные украшения, а деньги потратила по своему усмотрению. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. Расследование продолжается.