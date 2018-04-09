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Экс-начальника МЧС по обеспечению в Иванове приговорили к пяти годам колонии за взятку
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Экс-начальника МЧС по обеспечению в Иванове приговорили к пяти годам колонии за взятку 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Бывшего начальника материально-технического обеспечения (МТО) ГУ МЧС России по Ивановской области приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятку. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
"Бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения, развития инфраструктуры и размещения заказов ГУ МЧС России по Ивановской области Алексея Коновалова признали виновным в получении взятки, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Судом назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей", — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, в январе 2016 года начальник МТО МЧС получил в качестве части взятки 80 тыс. рублей от представителя частной компании. «Взамен Коновалов должен был оказать содействие в подписании актов выполненных работ по государственным контрактам на ремонт пожарной и автомобильной техники, а также перевозку личного состава, заключенным с ГУ МЧС России по Ивановской области. Общая сумма взятки по договоренности должна была составить 240 тыс. рублей», — уточнили в СК.
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