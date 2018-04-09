На Дону двое полицейских из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке

Каменске-Шахтинском полицейские из управления собственной безопасности задержали своих коллег — двух оперуполномоченных отделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Антикоррупционеров подозревают в совершении преступления как раз по той линии, с которой они должны были бороться — в получении взятки.

По версии следствия, двое предприимчивых оперов требовали с местного предпринимателя 200 тысяч рублей. За это полицейские обещали вернуть бизнесмену изъятый товар — контрафактную табачную продукцию. Также сотрудники уверяли коммерсанта, что уголовное дело в отношении него будет прекращено.

Однако планам вымогателей не суждено было сбыться. Предприниматель обратился в управление собственной безопасности МВД . В дальнейшем весь ход «сделки» проходил под контролем «безопасников».

Оперов-коррупционеров задержали в момент передачи взятки. Суд отправил вымогателей в СИЗО , где они и будут дожидаться окончания следствия.

— После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел, — рассказали в пресс-службе Следкома

Теперь уже бывшим полицейским грозит до 12 лет колонии и весьма солидный штраф — до шестидесятикратной суммы взятки.