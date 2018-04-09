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Жительница Красноярского края поблагодарила полицейского за оперативное расследование
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Жительница Красноярского края поблагодарила полицейского за оперативное расследование 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Жительница п. Козулька Красноярского края поблагодарила следователя Галину Кузьменко за оперативное расследование уголовного дела по факту хищения ее сумочки.
В дежурную часть ОМВД России по Козульскому району обратилась 25-летняя женщина, которая сообщила, что находясь на улице в ночное время, к ней подошел неизвестный мужчина и толкнул ее, после чего сорвал сумку с руки и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 35-летний мужчина.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В октябре 2017 года приговором суда ему назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
«30 марта 2017 года на меня было совершено нападение, была похищена моя сумочка. Следователь Кузьменко Галина проявила профессионализм и очень быстро расследовала данное дело. Хочу выразить огромную благодарность за такую оперативную работу», — отметила потерпевшая.
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