Жительница Красноярского края поблагодарила полицейского за оперативное расследование

Жительница п. Козулька Красноярского края поблагодарила следователя Галину Кузьменко за оперативное расследование уголовного дела по факту хищения ее сумочки.

В дежурную часть ОМВД России по Козульскому району обратилась 25-летняя женщина, которая сообщила, что находясь на улице в ночное время, к ней подошел неизвестный мужчина и толкнул ее, после чего сорвал сумку с руки и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался 35-летний мужчина.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В октябре 2017 года приговором суда ему назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

«30 марта 2017 года на меня было совершено нападение, была похищена моя сумочка. Следователь Кузьменко Галина проявила профессионализм и очень быстро расследовала данное дело. Хочу выразить огромную благодарность за такую оперативную работу», — отметила потерпевшая.