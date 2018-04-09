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Полицейскими в Республике Крым в короткие сроки раскрыта кража денежных средств из терминала
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Полицейскими в Республике Крым в короткие сроки раскрыта кража денежных средств из терминала 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть ОМВД России по Нижнегорскому району поступило сообщение о краже из терминала, расположенного в поселке Нижнегорский, крупной суммы денежных средств.
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейскими в короткие сроки были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые 26 и 19-летние жители Кировского района.
Подозреваемые пояснили, что ночью прибыли на машине в поселок Нижнегорский в целях обогащения, решив похитить деньги из терминала, установленного на одной из улиц. При помощи инструментов сорвали петли устройства, отодвинули переднюю крышку и достали кассету с деньгами в сумме порядка 80 тысяч рублей, которые впоследствии разделили между собой поровну и потратили на собственные нужды.
Спустя несколько дней, молодые люди решили снова съездить в поселок Нижнегорский. Аналогичным способом из этого же терминала похитили еще около 6 тысяч рублей.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Нижнегорскому району в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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